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Немец посетил все рестораны с тремя звездами «Мишлен»

  • 7.08.2024, 23:33
Немец посетил все рестораны с тремя звездами «Мишлен»
Маттиас Руль

Они расположены в 20 странах мира.

Немец Маттиас Руль выбрал себе необычную цель для гастрономического туризма: он посетил все существующие рестораны, отмеченные тремя звездами «Мишлен», передает Bild.

Всего таких насчитывается 145, они расположены в 20 странах мира.

Как рассказал мужчина, идея пришла к нему во время пандемии коронавируса. Незадолго до этого программист продал свой стартап и хотел проводить больше времени с семьей. Вот и нашел способ совместить общий досуг с путешествиями и вкусной едой.

Как сообщает Bild, всего Маттиас Руль потратил на исполнение задуманного 200 тыс. евро. Половина денег ушла на путешествия, еще примерно 100 тыс. – на саму еду.

По его словам, ужин в трехзвездочном ресторане стоит в среднем от 250 до 500 евро на человека. Самой дорогой оказалась трапеза в заведении Ultraviolet в Шанхае – она обошлась немцу в 1400 евро.

А вот запомнилась больше всего Япония – «из-за совершенства, с которым здесь готовят и подают еду».

Впрочем, гастрономическое приключение не слишком сказалось на пристрастиях гражданина Германии.

Так, отвечая на вопрос издания, что бы он выбрал для своей последней трапезы, Руль назвал «брегеле» – это простое блюдо баденской кухни, жареный картофель, к которому подают творог с травами.

Красный гид «Мишлен» – наиболее влиятельный рейтинг ресторанов, который существует с 1900 года. К 1930-му в нем появилась система звезд, где три – это максимум. Им отмечают заведения, в которые имеет смысл заглянуть только ради самой кухни.

Вообще именно работа шеф-повара стоит во главе угла данного рейтинга. Составители считают, что атмосфера, обслуживание и цены вторичны, главное – вкус блюд.

Кроме того, важным критерием является доступность посетителям – никакие закрытые для массовой публики рестораны в гид «Мишлен» не войдут.

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