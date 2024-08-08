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Морской дрон Magura поразил треть из потерянных кораблей ЧФ России

  • 8.08.2024, 0:07
Морской дрон Magura поразил треть из потерянных кораблей ЧФ России

Восемь из 14 уничтожены полностью.

На счету морского дрона Magura V5 уже 14 пораженных кораблей Черноморского флота РФ. Восемь из них уничтожены полностью. Об этом в комментарии Liga.net рассказал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Это первый морской беспилотный аппарат которому удалось не просто поразить корабль противника, но и полностью его уничтожить. По разным оценкам, сейчас это самый результативный дрон в мире. Такого количества уничтоженных кораблей нет ни у одной службы, да и страны в целом», – сказал представитель ГУР.

По его словам, эти морские беспилотники сегодня являются ключевыми в борьбе Сил обороны Украины с российским флотом.

«Благодаря успехам команды Group 13 в использовании этих беспилотных систем удалось практически полностью нивелировать присутствие ЧФ РФ в Черном море», – добавил представитель разведки.

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