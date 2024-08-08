Морской дрон Magura поразил треть из потерянных кораблей ЧФ России
- 8.08.2024, 0:07
Восемь из 14 уничтожены полностью.
На счету морского дрона Magura V5 уже 14 пораженных кораблей Черноморского флота РФ. Восемь из них уничтожены полностью. Об этом в комментарии Liga.net рассказал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Это первый морской беспилотный аппарат которому удалось не просто поразить корабль противника, но и полностью его уничтожить. По разным оценкам, сейчас это самый результативный дрон в мире. Такого количества уничтоженных кораблей нет ни у одной службы, да и страны в целом», – сказал представитель ГУР.
По его словам, эти морские беспилотники сегодня являются ключевыми в борьбе Сил обороны Украины с российским флотом.
«Благодаря успехам команды Group 13 в использовании этих беспилотных систем удалось практически полностью нивелировать присутствие ЧФ РФ в Черном море», – добавил представитель разведки.