Морской дрон Magura поразил треть из потерянных кораблей ЧФ России 8.08.2024, 0:07

Восемь из 14 уничтожены полностью.

На счету морского дрона Magura V5 уже 14 пораженных кораблей Черноморского флота РФ. Восемь из них уничтожены полностью. Об этом в комментарии Liga.net рассказал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Это первый морской беспилотный аппарат которому удалось не просто поразить корабль противника, но и полностью его уничтожить. По разным оценкам, сейчас это самый результативный дрон в мире. Такого количества уничтоженных кораблей нет ни у одной службы, да и страны в целом», – сказал представитель ГУР.

По его словам, эти морские беспилотники сегодня являются ключевыми в борьбе Сил обороны Украины с российским флотом.

«Благодаря успехам команды Group 13 в использовании этих беспилотных систем удалось практически полностью нивелировать присутствие ЧФ РФ в Черном море», – добавил представитель разведки.

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