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Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве

  • 8.08.2024, 2:19
Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве
Владимир Зеленский

Кто будет иметь право.

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и возобновления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в том числе в упрощенном порядке.

Также в законопроекте уточняются условия обретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины.

Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

В то же время, множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 № 68/262.

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