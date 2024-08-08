Актриса Кейт Бланшетт пришла на премьеру фильма в топе из 102 серебряных ложек 8.08.2024, 3:54

Фотофакт.

Актриса Кейт Бланшетт прибыла на специальный фан-показ фильма Borderlands в Лос-Анджелесе в необычном наряде. Она позировала на красной дорожке в топе от шведского бренда Hodakova, сделанном из 102 серебряных ложек. Фото опубликовано на ее фан-странице в Instagram.

Ее стилист Элизабет Стюарт также поделилась видео с премьеры и раскрыла еще один ключевой элемент в образе Бланшетт — кольцо Louis Vuitton.

К своему образу Кейт также добавила классические черные брюки и лодочки на шпильке.

Поклонники актрисы в Instagram пришли в восторг от ее оригинального топа, отметив, что выглядит он «потрясающе». Не обошлось и без шуток в духе «Что за блюдо!», Чем собирается кормить» и «Готова к фуршету на афтепати».

Добавим, что фильм Borderlands выйдет в прокат в США 9 августа. Он расскажет о компании искателей приключений во главе с персонажем Бланшетт, которые отправляются на другую планету в поисках ее дочери.

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