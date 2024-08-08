Беларусь и РФ договорились об обмене информацией в сфере контроля финрынка
- 8.08.2024, 4:02
В том числе конфиденциальной.
Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба правительства РФ.
С белорусской стороны документ подписали представители правительства и Нацбанка, с российской — правительства и Центробанка.
Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
«Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.