Беларусь и РФ договорились об обмене информацией в сфере контроля финрынка 8.08.2024, 4:02

В том числе конфиденциальной.

Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба правительства РФ.

С белорусской стороны документ подписали представители правительства и Нацбанка, с российской — правительства и Центробанка.

Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

«Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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