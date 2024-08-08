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COVID-19 вернулся

  • 8.08.2024, 5:13
COVID-19 вернулся

ВОЗ бьет тревогу из-за летнего всплеска заболеваемости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает подъем заболеваемости коронавирусом в последние недели.

Примечательно, что происходит это летом, а не в холодное время года.

По словам Марии Ван Керкхове, врио директора ВОЗ по готовности к эпидемиям, системы наблюдения в 84 странах показывают, что процент положительных тестов на COVID-19 растет.

Специалисты также скептически относятся к утверждению, что тенденция в ближайшее время пойдет на спад. Новые волны заражения зафиксированы в Северной и Южной Америке, Европе и западной части Тихого океана.

«Вирус циркулирует во всех странах. В целом показатель положительных результатов теста превышает 10%, но он варьируется в зависимости от региона: в Европе этот показатель превышает 20%», – рассказала Ван Керкхове.

Также эпидемиологи предупреждают, что вскоре на горизонте могут появиться более тяжелые штаммы коронавируса. Катализатором, например, служат проходящие в Париже летние Игры.

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