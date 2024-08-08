Израиль объявил погибшей последнюю жертву нападения 7 октября 8.08.2024, 6:21

Бильха Инон

Она считалась пропавшей без вести.

Армия обороны Израиля объявила погибшей последнюю жертву нападения 7 октября 2023 года, считавшуюся пропавшей без вести. К выводу о ее смерти военные пришли в результате расследования, которое армия ведет со дня атаки 7 октября радикальной террористической группировки ХАМАС.

По выводам расследования, 76-летняя Бильха Инон была убита вместе с мужем Яаковом Иноном в своем доме в поселении Нетви Ха-асара на юге Израиля. После убийства нападавшие подожгли их дом, он полностью сгорел. Останки Яакова были найдены и опознаны, но останков его жены долгое время не удавалось найти, поэтому она числилась в списках пропавших без вести. Лишь позже на пепелище были найдены костные фрагменты, которые ДНК-экспертиза определила как останки Бильхи Инон.

Таким образом, больше не осталось жертв нападения ХАМАС 7 октября, которые числились бы безвестно пропавшими. Однако по-прежнему неизвестна судьба около 130 человек, захваченных боевиками ХАМАС в заложники и увезенных в сектор Газа. Пресс-секретарь ХАМАС в Ливане Осама Хамдан заявил, что никто в ХАМАС не может сказать, где они находятся и сколько из них еще живы.

При нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года вооруженные бойцы ХАМАС убили более 1200 человек, а также похитили и увезли в сектор Газа более 250 заложников – среди них были как израильтяне, так и граждане других государств. В ноябре часть из них удалось освободить путем обмена.

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