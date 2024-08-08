Украинские войска еще больше продвинулись вглубь Курской области 8.08.2024, 7:32

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Опубликована карта.

Вооруженные силы Украины за один день продвинулись на десять километров вглубь Курской области РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 августа 2024 года.

«Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории», — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, показывают, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

Эксперты уточнили, что (украинские войска проникли на территорию РФ https://charter97.org/ru/news/2024/8/7/605874/) по меньшей мере через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Один российский инсайдерский источник утверждает, что украинские силы захватили 45 квадратных километров территории в Курской области с момента начала операции 6 августа.

Кроме того, геолокационные снимки, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские силы захватили более 40 российских военнопленных на пункте пропуска «Суджа», а средства массовой информации опубликовали спутниковые снимки, на которых видны сильные повреждения зданий на пункте пропуска «Суджа».

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