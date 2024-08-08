ВСУ могут использовать для наступления в Курской области самолеты F-16 8.08.2024, 7:40

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Россияне этого панически боятся.

Российские военные блогеры опасаются, что в операции по наступлению на Курскую область РФ украинские войска могут использовать недавно полученные истребители F-16. Об этом пишет The Telegraph.

«Украина заранее подготовила операцию, подтянув к границе системы противовоздушной обороны для защиты своих сил. Среди российских военных блогеров также существовали опасения, что в бою могут быть применены недавно приобретенные Киевом истребители F-16», — говорится в материале.

Издание уточнило, что на обнародованных кадрах из этой операции можно заметить, что Вооруженные силы Украины были оснащены не только подаренными США боевыми машинами пехоты «Брэдли», но и американскими «Страйкерами».

Журналисты отметили, что эта операция является одной из крупнейших украинских наземных атак на материковую часть России с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в феврале 2022 года.

«Сотни украинских военных из 22-й механизированной бригады при поддержке десятков танков и бронемашин начали наступление на приграничную Курскую область. Российские источники утверждают, что Киев занял 11 сел, создав брешь глубиной около 10 миль и шириной 6 миль, после боев, длившихся с ночи на среду. Непроверенные кадры, снятые с беспилотника, показали захват десятков российских военнопленных украинскими силами», — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что политическое и военное руководство Киева не подтвердило и не опровергло подробностей рейда, в соответствии с предыдущими решениями сохранять тайну относительно активных операций.

Напомним, утром 6 августа подразделения Сил обороны Украины начали наступательную операцию на Курском направлении в районе города Суджа.

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