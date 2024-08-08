СМИ: Россия потеряла контроль над 350 квадратными км в Курской области
- 8.08.2024, 7:47
ВСУ заняли Леонидово и Любимовку.
По состоянию на сегодня, 7 августа, Россия могла потерять контроль над территорией площадью до 350 кв. км в Курской области.
Об этом сообщает «Агентство».
По данным российского СМИ, к вечеру среды общая площадь потерянных РФ территории в Курской области могли достичь 350 кв км.
По данным близкого к Минобороны телеграм-канала «Рыбак», к 18:00 Россия уже потеряла контроль над западными пригородами Суджи, а также расположенными к югу от Горналя, Гуево и Куриловку.
Кроме того, россияне также якобы потеряли Леонидово и Любимовку, расположенные на северо-западе, а также под угрозой потеря поселка Коренево.
Напомним, утром 6 августа подразделения Сил обороны Украины начали наступательную операцию на Курском направлении в районе города Суджа.