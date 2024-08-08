Иран призвал Египет избегать его воздушного пространства сегодня в течение 3-х часов 8.08.2024, 7:52

Что происходит?

Министерство гражданской авиации Египта приказало египетским авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства в течение трех часов четверга после соответствующего обращения от Тегерана. В Иране объясняют свою просьбу проведением военных учений.

Об этом сообщает AP.

Египетское министерство заявило, что запрет на иранское воздушное пространство будет действовать с 4:30 до 7:30 утра. По какому времени, AP не уточняет. Предупреждение Ирана также распространялось на три часа раньше в среду, добавило министерство.

В разговоре с иранским информационным агентством ISNA глава международного аэропорта Ирана в Тегеране Саид Чаландари опроверг сообщение о предупреждении не входить в воздушное пространство западного Ирана, но непонятно, касается ли это всей страны.

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Иран утверждает, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности.

Тегеран пригрозил Израилю «строгим ответом» и обратился к России с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com