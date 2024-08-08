Медведев устроил истерику из-за ситуации в Курской области

Медведев устроил истерику из-за ситуации в Курской области19
- 8.08.2024, 8:00
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И призвал изменить статус «СВО».
Так называемая «СВО», которую РФ проводит в Украине, должна изменить свой статус на «экстерриториальный» после того, как неизвестные прорвали границу РФ в Курской области. Размышления по этому поводу в своем телеграм-канале изложил экс-президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С этого момента «СВО» должно приобрести открыто экстерриториальный характер… Можно и нужно идти… в Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше. Не должно быть никаких ограничений… И об этом теперь можно и нужно говорить открыто, без стеснения и дипломатических реверансов», — написал он.
Напомним, что 6 августа неизвестная военная группировка из 300 человек прорвала границу РФ в Курской области и на тяжелой технике направилась в сторону города Суджа.
За два дня они набрали в плен около 300 российских военных и захватили 11 населенных пунктов.