Медведев устроил истерику из-за ситуации в Курской области 19 8.08.2024, 8:00

17,472

И призвал изменить статус «СВО».

Так называемая «СВО», которую РФ проводит в Украине, должна изменить свой статус на «экстерриториальный» после того, как неизвестные прорвали границу РФ в Курской области. Размышления по этому поводу в своем телеграм-канале изложил экс-президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С этого момента «СВО» должно приобрести открыто экстерриториальный характер… Можно и нужно идти… в Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше. Не должно быть никаких ограничений… И об этом теперь можно и нужно говорить открыто, без стеснения и дипломатических реверансов», — написал он.

Напомним, что 6 августа неизвестная военная группировка из 300 человек прорвала границу РФ в Курской области и на тяжелой технике направилась в сторону города Суджа.

За два дня они набрали в плен около 300 российских военных и захватили 11 населенных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com