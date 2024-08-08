России отрицают ликвидацию топ-пропагадиста Поддубного под Курском 8 8.08.2024, 8:08

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Он якобы выжил после удара дрона, но находится в тяжелом состоянии.

Во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании отрицают смерть своего военкора Евгения Поддубного. Он якобы госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВГТРК и Mash.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», - говорится в сообщении ВГТРК.

В сети распространяют видео якобы с госпитализацией пропагандиста.

Mash пишет, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Имеет сильные ожоги тела и травму головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж в Курской области», - говорится в сообщении.

Обновлено в 01:27

«Москва требует от ООН «немедленно и решительно» осудить атаку против «военкора» ВГТРК Поддубного, сообщили в российском постпредстве.

РФ обвиняет в атаке украинских военных.

Ранее СМИ сообщили, что Поддубный был убит в Курской области.

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