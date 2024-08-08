Российская «элита» не доехала до Суджи 4 8.08.2024, 8:18

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Украинские бойцы уничтожили спецназ РФ на дистанции.

Российские спецназовцы пытались зайти в Суджу Курской области, однако понесли потери. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» в своем Telegram.

Украинский военнослужащий в своем Telegram-канале «Рейнджер UA» рассказал, что российские спецподразделения перебросили на Курское направление, однако они работают без результатов.

«Р*снявая спецура плачет, что их перебрасывают на направление Курска, для «тушения пожара». Уже несколько подразделений ССО р*сни работают там, но как мы видим пока без результатов. Но, не следует их недооценивать, особенно «сенежей», — сказал боец.

По его словам, плюс в том, что эти подразделения будут применяться не как «тонкий инструмент», а общевойсковой.

«Наши могут, не плохо так работать, но ССО р*сни может остаться без элиты (мои слова, богу в уши). Но, с другой стороны, это и минус. Потому что мы знаем как они работают, поэтому недооценивать их не нужно», — добавил он.

Офицер ВСУ отметил, что оккупанты пытались зайти на бронетехнике.

«Заходила то ли спецура, то ли Ахмат-чай, ряженые просто все такие, точнее они пытались заходить в Суджу на 3-4 единицах бронетехники», — сказал «Алекс».

Он отметил, что враг шел «красиво», как на параде. По мнению военного, россияне, возможно, не ждали боестолкновений или недооценивали наступление «наших союзников». По его словам, там «их на дороге и разобрали».

«Вскрытие покажет кто именно там был», — добавил он.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что лучше всего это то, что врага уничтожили на дистанции.

«На самом деле лучше всего в этой ситуации, что на дистанции, потому что эти заходят, будучи готовыми воевать», — сказал Станислав Бунятов.

«Осман» отметил, что в прошлый раз вражеские подразделения оказали сильное сопротивление в сторону РДК, обошлось не без последствий.

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