CNN: «Хезболла» готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана
- 8.08.2024, 8:33
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Атака возможна уже в ближайшие дни.
Группировка «Хезболла» может нанести удар Израилю независимо от намерений Ирана. Атака возможна уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает CNN.
По словам одного из источников, военизированная группировка, которая базируется в Ливане, движется быстрее Ирана в своем планировании и рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшее дни. Тегеран, тем временем, скорее всего до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.
«Иран сделал некоторые, но не все, приготовления, которые США ожидают увидеть перед крупным нападением на Израиль», - сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.
Второй источник добавил, что учитывая близость Ливана к Израилю, как к его непосредственному соседу на севере, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.
По его словам, пока неясно, каким образом Иран и «Хезболла» координируют свои действия по возможному нападению, и координируют ли вообще. Среди официальных лиц есть ощущение, что «эти двое» могут не полностью совпадать во взглядах на то, как двигаться дальше.