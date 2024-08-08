В Вене отменили все концерты Тейлор Свифт 8.08.2024, 8:56

3,464

Задержаны два человека.

В Австрии двух человек задержали по подозрению в подготовке терактов на концертах американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

В полиции заявили, что у одного из них (19-летнего местного жителя) нашли «химические вещества», их отправили на экспертизу. Тем временем глава службы общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф отметил, что подозреваемый недавно «присягнул на верность» ИГИЛ.

Другого подозреваемого арестовали днем в Вене. По информации издания, ему 17 лет. Еще трех человек сейчас ищут.

Концерты Тейлор Свифт должный были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа. В целях безопасности они были отменены. Об этом сообщили организаторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com