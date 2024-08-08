«Была слышна английская речь!»: в Госдуме обвинили Британию во вторжении в Курскую область14
- 8.08.2024, 9:04
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Депутат не раскрыл источник «информации».
В российской Госдуме заявляют, что ВСУ на территорию Курской области вторгались не самостоятельно. Помогали им в этом якобы спецслужбы Великобритании. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом сообщает The Moscow Times.
«Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — сказал депутат.
Адальби Люлевич Шхашгоев, который находится под санкциями США и всех стран ЕС, сообщил журналистам росСМИ, что «ястребы во многих странах» не хотят мира и активно пытаются «разжечь пламя противостояния».
При этом он не сообщил откуда у него информация про британских спецагентов и откуда данные про «английскую речь».
Депутат пригрозил «стратегическим ответом», который будет «очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях».