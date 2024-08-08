Новый заряженный кроссовер Skoda на 300 сил впервые заметили на дорогах
- 8.08.2024, 9:14
У авто появились интересные детали.
В линейке Skoda Karoq вскоре появится заряженная версия RS. Спортивный кроссовер заметили во время испытаний в одной из стран на юге Европы. Об этом сообщает сайт motor.es.
На первый взгляд, на фото обычный кроссовер Skoda Karoq. Впрочем, четыре выхлопные трубы дают понять, что на фотографиях — более мощный вариант модели.
К тому же, можно заметить увеличенные тормоза с красными суппортами и особые 19-дюймовые диски Machined R Sport с шинами размером 245/40 ZR19. Именно такие колеса ставят на спортивный кроссовер Cupra Ateca.
Кроссовер SEAT Ateca является близким родственником Skoda Karoq, поэтому, скорее всего, именно у этой модели позаимствуют силовой агрегат. Как известно, Cupra Ateca оснащен 2,0-литровой турбочетверкой на 300 сил, а также 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 249 км/ч.
Вполне вероятно, что новый Skoda Karoq RS станет лимитированным «прощальным» вариантом модели, ведь уже в этом году дебютирует ее электрический преемник.