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Житель Суджи: Если Путин не может защитить, хоть Украина сможет

31
  • 8.08.2024, 9:26
  • 14,142
Житель Суджи: Если Путин не может защитить, хоть Украина сможет

Местное население с пониманием отнеслось к украинскому флагу над городом.

Вчера, 7 августа, житель Суджи в Курской области решил выйти в центр города, чтобы на месте разведать обстановку и понять, какая армия находится в населенном пункте. Позже он записал видеообращение (внимание, ролик содержит нецензурную лексику), в котором поделился новой информацией.

Ролик на своей странице в Telegram-канале выложил Антон Геращенко. Мужчина признался, что в центре города нет особых разрушений, однако сильно пострадало здание прокуратуры. Над Суджой висит флаг Украины.

Украинские защитники запретили тому делать фото или видео. Также у жителя проверили документы. Все обошлось без грубостей. Военных и техники в городе очень много, признался местный житель.

Также украинские защитники порекомендовали всем жителям Курщины уже сейчас начать готовиться к референдуму и активно учить Гимн Украины.

Житель Суджи признался, что ему уже все равно, под каким флагом жить, лишь бы без войны. В конце ролика он признался, что если Путин не может защитить граждан своей страны, то, может быть, ВСУ их будут защищать.

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