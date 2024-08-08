«Вот тебе еда на лопате за 75 рублей» 12 8.08.2024, 9:29

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Минские рестораны предлагают необычные блюда.

Минский общепит продолжает сражаться за внимание гостей, завлекая неординарной подачей и оригинальными блюдами. Так, в меню заведений появились холодник в ледяной миске, морепродукты на лопате и итальянская паста в необычной корзине из теста.

Журналист Onlíner попробовал это трио, не разочаровался и теперь спешит поделиться своими впечатлениями с читателями.

Паста в корзине из теста

Где подают: Bella Ciao (фуд-молл Urban Gastromall, Дунина-Марцинкевича, 3)

Время работы: 11:00—22:00 (по пятницам и субботам — до 23:00)

Сколько стоит: 75 рублей

Начнем наш гастрономический поход с итальянской кухни. Пиццерия Bella Ciao расположена на фуд-корте Urban Gastromall. Эта площадка открылась осенью 2023 года и должна была привлечь жителей микрорайонов, прилегающих к станции метро «Пушкинская». Фуд-корт выглядит симпатично, здесь можно сытно подкрепиться, но Urban Gastromall явно не хватает мощностей — места, рассчитанные под общепит, заняты не все.

Немного покружив по фуд-корту, нахожу ту самую пиццерию Bella Ciao. В меню — сплошная Италия: неаполитанская пицца и паста в корзине из теста. Выглядит все необычно уже на картинке и, следуя совету кассира, я заказываю локальный хит — пасту с креветками и томатами. Ценник среди схожих блюд у нее самый высокий — 25 рублей за порцию.

Мы привыкли есть пасту из обычной тарелки, но в Bella Ciao блюдо ради вау-эффекта погружают в миску из тонкого теста, которую отдельно готовят в печке. Как написал один из интернет-юзеров, «выглядит так, как будто хлеб ешь с хлебом». Интересно, кому такое пришло в голову?

Девушка на кассе рассказала, что такая паста — это отнюдь не фантазия белорусских поваров. Просто у нас она появилась недавно, но в Италии похожее блюдо готовят уже давно. Кроме того, в онлайн-сборниках рецептов можно увидеть много вариантов, в которых макароны смешивают с пиццей или наполняют тарелку из теста всякой начинкой.

Ладно, наступило время дегустации, и на кассе я получил вот такой продукт. Как вам?

Передо мной на не самой симметричной лепешке покоилось какое-то месиво из макарон, томатов и пармезана. За декор, как видим, должен был отвечать приземлившийся на макарошки листик ароматного базилика.

Не сказать, что еда выглядела аппетитно и эстетично, но мне хотелось есть, и я, помешав содержимое вилкой, начал пробовать пасту.

Буду честным: внешний вид никак не сходился со вкусовыми ощущениями — как книжка в страшноватой обложке, но с классным содержанием. Блюдо мне понравилось.

В какой-то момент я просто стал отрывать краешек лепешки и, как в случае с хачапури, макать в содержимое, оставив после себя пустую тарелку. Коротко резюмирую: визуал, конечно, подкачал, но еда получилось вкусной и сытной. На ужин и обед — в самый раз.

Морепродукты на лопате

Где подают: Кафе «Цзя» (Пашкевич, 5)

Время работы: 11:00—23:00

Сколько стоит: 75 рублей

Перебрасываем мостик и оказываемся на улице Алоизы Пашкевич, в кафе «Цзя». В китайском ресторанчике рядом с театром оперы и балета уже больше месяца подают еду на лопате, немного взбудоражив белорусский Instagram.

Все началось с того, что в июне ребята из «Цзя» опубликовали в соцсетях видео, собравшее 116 тыс. просмотров. На нем видно, как официант с шуфеля высыпает на стол гору морепродуктов. Закадровый голос говорит, что это необычное блюдо весит 1,5 килограмма и стоит 75 рублей.

Интернет-юзеров такой формат не впечатлил, но вот от желающих заказать новинку все равно, судя по всему, отбоя нет.

— Мы просто поэкспериментировали с подачей. Однако после того, как к нам пришел «Кокобай», было время, когда за день восемь часов подряд заказывали одни лопаты, — говорит официант, подошедший к нашему столику. — Но сейчас все стало чуточку попроще.

Приняв заказ, официант начал готовить стол: принес приборы, перчатки и стал стелить пергаментную бумагу. А через несколько минут он вышел с кухни с лопатой, на которой лежали морепродукты, и аккуратно выложил содержимое на стол.

Получилась вот такая горка. В этом коктейле из морепродуктов нашлись мидии, филе пангасиуса, клеммы вонголе, кальмар, картофель фри, сельдерей, морковь.

Если честно, я не понял, что здесь делала картошка, но в остальном никаких вопросов не возникло. Еда у повара из «Цзя» получилась достаточно вкусной.

Осилить такую порцию в одиночку будет проблематично, так что лучше заказывать на двоих или даже на троих. Тогда и ценник в 75 рублей покажется вполне себе приемлемым.

Кстати, в меню «Цзя», кроме лопаты с морепродуктами, хватает и других — исключительно китайских — блюд: к примеру, те же азиатские пельмени, жареная говядина и свинина, карамелизированный батат или даже бабл-ти с фасолью. Его, правда, к нашему приходу в наличии не было, но, если пробовали, напишите нам чат-бот и поделитесь отзывом.

Холодник в ледяной тарелке

Где подают: Гастропаб «Дрова» (Хмельницкого, 12)

Время работы: 17:00—05:00

Сколько стоит: 17 рублей

Только не повторяйте наших ошибок. Мы решили попробовать необычный холодник в обеденный перерыв, но, приехав в «Дрова», увидели закрытые двери и ушли искать другое место. Гастропаб открывается в пять вечера, и до этого здесь делать нечего. Что ж, пришлось вернуться после работы. И, забегая вперед, отмечу: оно того стоило.

Приняв заказ, официантка пообещала принести суп через 10 минут, но, если верить моим подсчетам, справилась в два раза быстрее.

На подносе передо мной появилась округлая ледяная тарелка, в которой лежали нарезанный лук, яйцо и огурец. Рядом стояли графин с холодником, сметанница и бокс с картошкой. Заполнив тарелку супом, я принялся его дегустировать.

Холодник оказался весьма неплох: не жидкий, насыщенный, а с картошечкой он и вовсе заиграл самыми яркими красками. В чем вся прелесть льда, я поначалу не понял. Однако через несколько минут суп начал охлаждаться до такой степени, что стало сводить зубы.

Блюдо вышло интересным. По визуалу и вкусовой составляющей вопросов никаких. Единственная проблема заключалась в том, что тарелка вскоре начала таять, разливаясь маленькой лужицей по столу. Но это так, мелочь, которая не испортила общей картины.

Ну и остановимся на ценнике. Холодником в Минске можно отобедать в среднем за 9—12 рублей. В «Дровах» летний суп стоит дороже — 17 рублей, и это явно обусловлено необычной подачей. Если такие детали для вас не столь важны, идти сюда необязательно, но если любите пробовать что-то новое и необычное, то рекомендуем. Получилось действительно здорово.

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