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Курский сюрприз

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  • Константин Машовец
  • 8.08.2024, 9:38
  • 17,176
Курский сюрприз

Как РФ прозевала наступление ВСУ под Суджей и что будет дальше.

Обзор (краткий) по событиям на Суджинском и Кореневском направлениях...

Да, ВСУ действительно перерезали (физически) важную рокаду противника в Курской области РФ (дорога Рыльск — Коренево — Суджа), по крайней мере на отрезке Зеленый Путь — Свердликово.

Несмотря на громкий лизоблюдский доклад Герасимова Путину, никого они пока не остановили. Передовые подразделения ВСУ продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка — Коренево, в районе г. Суджа (севернее Гончаровки), а также в направлении на урочище «Меловое».

В полосу группировки «Курск» (прикрытие границы) командование противника начало перемещать часть сил с Волчанского направления (группировка «Белгород»), вероятно, из состава 11-го и 44-го армейских корпусов (АК). Скорее всего, речь идет об отдельных подразделениях 18-й мотострелковой дивизии (МСД) 11-го АК, а также 128-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) 44-го АК.

Как по мне, в активных (наступательных) действиях ВСУ на Судженском и Кореневском направлениях украинскому командованию удалось добиться эффекта «оперативной внезапности».

Судя по некой «приторможенной» реакции российского командования, процесс ее подготовки и организации (включая оперативное развертывание соответствующей украинской группировки) прошел как-то «мимо ушей» соответствующих российских командных структур, или был ими неверно истолкован (вероятно, они определили его как усилия украинского командования по «прикрытию Сумского направления», и генерал Буданов им в этом удачно «подыграл» своими заявлениями о «подготовке россиянами наступления на Сумы»).

Даже в настоящее время российское командование имеет «очень отдаленное» представление о реальном (действительном) составе и структуре группировки ВСУ, которая задействована на Судженском и Кореневском направлениях, их оценки колеблются от «3-5 батальонов», до «4-5 бригад».

Самое интересное, что темпы продвижения передовых подразделений ВСУ на вышеуказанных направлениях в российском приграничье даже и близко не сопоставимы с темпами наступления российских войск на Харьковском операционном направлении.

В течение двух суток ВСУ взяли под свой контроль территорию в «Курской области» РФ значительно большую, чем российские войска за полтора месяца в Харьковской области Украины.

В настоящее время, реакция российского командования ограничивается полосой ГВ «Север» — перемещение резервов и дополнительных сил и средств в качестве усиления «проблемного направления» происходит исключительно внутри нее.

Однако, судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно противник будет вынужден потянуть туда и войска с других операционных направлений (а вполне возможно, и остатки своих стратегических резервов, подготовленных на август-сентябрь). Даже с этой точки зрения, операция ВСУ в приграничье Курской области УЖЕ оправдана.

Но мне «почему-то» кажется, что это еще даже «не середина партии», и в ближайшее время у нас появится новое операционное направление...

Константин Машовец, «Фейсбук»

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