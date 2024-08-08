Белоруска хотела купить курс по правильному питанию, но ее неоднократно обманули 3 8.08.2024, 9:48

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Минчанка обратилась «не к тем людям».

Минчанка хотела купить курс по нутрициологии, но обратилась не к тем людям. В итоге ее доверчивость обошлась в круглую сумму, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка увидела в Instagram рекламу с обучающими курсами популярного врача-нутрициолога. Она забронировала место на курсе и получила счет для оплаты с аккаунта службы поддержки. Однако почти сразу ей в личные сообщения написала женщина, представившаяся именитым врачом, и сообщила, что реквизиты для оплаты изменены и теперь деньги нужно будет перевести на другой счет.

Минчанка перевела более 1000 рублей на указанный счет, но на этом история не закончилась. «Мне нужно было оплатить еще раз, чтобы не потерять место на курсе. Я поверила», — рассказала обманутая женщина на видео от ГУВД.

Ей сказали, что оплата будто бы не прошла — а чтобы не потерять место на курсе, предложили повторить платеж, а после разобраться с несостоявшейся операцией. Минчанка перевела еще 1000 рублей, но так и не получила курс, отметили в милиции.

О том, что она стала жертвой мошенников, женщина поняла, когда ей в очередной раз предложили произвести платеж, но уже за VIP-статус ученика. Когда она отказала в переводе денег, все переписки были удалены, а минчанка обратилась в милицию.

В последующем мошенники попытались еще раз обмануть женщину от имени сотрудников оператора сотовой связи, предложив ей скачать приложение удаленного доступа, но она не отреагировала и положила трубку.

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