ВСУ отбили позиции у Часового Яра и продвинулись через канал Северский Донец — Донбасс

ВСУ отбили позиции у Часового Яра и продвинулись через канал Северский Донец — Донбасс1
- 8.08.2024, 9:52
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Украинские военные пошли вперед в Донецкой области.
Силы обороны Украины имеют успехи в Донецкой области. Они смогли отбить позиции в районе Часового Яра и демонстрируют продвижение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что 7 августа украинские защитники отбили ограниченные позиции вблизи Часового Яра, а геолокационные кадры показывают, что Силы обороны незначительно продвинулись через канал Северский Донец — Донбасс и восстановили некоторые позиции в лесничестве Ступки Голубовские 2 к югу от Часового Яра.
Бои продолжались в восточных частях микрорайонов Новый и Октябрьский в Часовом Яру, в лесничестве Орлово (к северу от Октябрьского микрорайона) и к востоку от Часового Яра возле Ивановского.
Также сообщается, что российские войска 7 августа продолжили наземные атаки на Торецком направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. Несколько военкоров РФ заявили о том, что ВС РФ продвинулись в Нью-Йорке (к югу от Торецка), почти захватили весь населенный пункт и могут окружить там украинские войска, хотя ISW не наблюдает доказательств продвижения россиян в Нью-Йорке.
Генштаб ВСУ, в свою очередь, в утренней сводке от 8 августа сообщил, что на Краматорском направлении ВС РФ атаковали семь раз — все свои усилия россияне сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара неуправляемыми авиационными ракетами.