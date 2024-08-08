В Крыму вспыхнул загадочный пожар на складе с боеприпасами РФ

В Крыму вспыхнул загадочный пожар на складе с боеприпасами РФ1
- 8.08.2024, 9:58
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Фрагменты после взрыва разбросало на территории нескольких сел.
Во временно оккупированном Россией Крыму сгорел склад с боеприпасами, из-за пожара на железной дороге перекрывали движение от станции «Джанкой» до станции «Симферополь» - около 100 километров пути, сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах.
Отмечается, что пожар возник вечером 6 августа на складе боеприпасов на месте временной дислокации 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района.
«Горевшие боеприпасы детонировали, их фрагменты падали рядом с жилыми домами в селах Звездное, Ленинское, Андреевка. О пострадавших неизвестно. Местные «власти» ситуацию не комментировали, точные причины пожара неизвестны», - говорится в сообщении.