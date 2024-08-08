Красноречивое молчание Лукашенко 11 8.08.2024, 10:09

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Диктатор в замешательстве.

В Курской области России второй день продолжаются ожесточенные бои. Российские военкоры и z-паблики признали факт захвата ряда населенных пунктов, оборонное ведомство РФ вынуждено удалить информацию о «разгроме и вытеснении диверсантов», пишет «Салiдарнасць».

Тем временем любопытно посмотреть на то, что в данный момент происходит в Беларуси, которую от места событий отделяют считанные сотни километров.

Пресс-служба Лукашенко и приближенный к нему телеграм-канал хранят молчание. На официальном сайте правителя в первую половину дня 7 августа было опубликовано лишь поздравление президенту Республики Кот-д’Ивуар с Днем независимости.

Агентство БЕЛТА утром перепечатало заявление российского МИД, обвинившего Киев в «террористической атаке» на Курскую область. Это одно из двух сообщений на данный момент, посвященных войне в Украине. Второе при этом не касается актуальных событий в Курской области.

Также БЕЛТА сообщает об учениях, посвященных вопросам применения беспилотников и борьбы с ДРГ. Практические действия пройдут на полигонах и участках местности на территориях Минской и Гродненской областей 7-8 августа, говорится в сообщении.

Ближе к обеду в ленте новостей мелькнул заголовок: «Важное событие в жизни офицерского корпуса. Хренин вручил погоны полковника офицерам Вооруженных Сил». И все, на этом военная тема в первой половине дня была исчерпана.

Красноречивое молчание Лукашенко не может не вызывать вопросы. Ведь мы прекрасно помним, что происходило на границе Беларуси и Украины чуть больше месяца назад.

Когда и сам правитель, и штабные генералы, включая Павла Муравейко без видимых на то причин нагнетали ситуацию. На границу стянули войска, разместили там «Полонезы», разыграли на словах спектакль с «тысячами добровольцев», рвущихся в военкоматы.

И все это подавалось под соусом враждебных действий ВСУ, якобы стянувших к границе с Беларусью серьезные силы.

А потом все внезапно разрешилось. 13 июля Лукашенко вышел к прессе и на голубом глазу сообщил:

— После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы.

И «в ответ на это» распорядился отвести свои войска от границы с Украиной.

Эксперты до сих пор гадают, была ли тогда реальная причина стягивать в Гомельскую область дополнительные силы или все произошло по принципу «сам эскалировал ситуацию — сам и разрядил».

Сегодня же, когда в паре сотен километров от Беларуси идут бои на территории России, министр Хренин спокойно раздает награды вместо того, чтобы рапортовать о необходимости усиления границ.

Впрочем, несколько причин, которые объясняют молчание Лукашенко и его окружения, лежат на поверхности.

Во-первых, сейчас речь идет о реальной, а не воображаемой угрозе. Угрозе, созданной извне, которую нельзя проконтролировать.

И мы нередко были свидетелями замешательства и самого Лукашенко, и его пропаганды, когда случалось нечто угрожающее, но не поддающееся их контролю.

Кроме того, стоит обратить внимание на реакцию прокремлевских z-каналов, которые проводят прямые параллели между сегодняшними событиями и недавним неожиданным «замирением» Лукашенко с Украиной. Вот лишь несколько характерных примеров:

Канал BRIEF: «Ситуация в целом вернула нас в февраль-март 2022 с ошибками и просчетами центров принятия решений, которые изменили характер и формат СВО. Один из этих центров — Минск. Мирные инициативы Лукашенко, видимо, спровоцировали украинцев на курское направление».

«Трезвый политолог»: «Прекрасный союзник у России — Лукашенко. Дал Зеленскому гарантии ненападения. ВСУ сняли части с белорусской границы и теперь атакуют ими Курскую область».

Win/Win: «ВСУ стягивают силы и средства в приграничье близ Суджанского района. ГУР перебрасывает ССО, недавно сняты с белорусской границы после отвода сил Батьки. Также идет накопление личного состава и техники в 20-километровой зоне от границы».

В ситуации, когда на тебя начинают указывать пальцем, лучше лишний раз не отсвечивать. Тем более, когда ты сам подписал новую военную доктрину, согласно которой «нападение на любое союзное нам государство» рассматривается как «нападение на свою территорию».

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