Z-пропагандисты набросились на Белоусова из-за ситуации в Курской области 2 8.08.2024, 10:16

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Андрей Белоусов

Министра обороны РФ обвинили в стратегическом провале.

Ряд Z-каналов обвинил Минобороны РФ в настоящей ситуации в Курской области, когда армия Путина оказалась не готова к боям. Ряд российских военкоров пишет, что в Кремле хорошо были осведомлены о том, что на территории Сумской области Киев собирает войска и технику. При этом со стороны МО РФ не последовало каких-либо действий, чтобы предотвратить вторжение ВСУ на территорию России.

Аналитики из Института изучения войны решили разобраться в ситуации вокруг военкоров и МО РФ. Некоторые российские военкоры жаловались, что неадекватная реакция российского военного командования была вызвана отсутствием беспокойства по поводу украинских накоплений, нереалистичной уверенностью в российской обороне в приграничной зоне, предположениями об усталости украинских войск или ложными сообщениями о ситуации.

Z-канал «Рыбарь» раскритиковал главу МО РФ Андрея Белоусова, который до сих пор не провел аудит системы боевого командования, чтобы устранить от занимаемых должностей некомпетентных командиров.

Пропагандист подчеркнул, что операция Киева в Курской области в очередной раз показывает большие проблемы и стратегические просчеты в МО РФ.

А Z-канал «Два майора» едва ли не впервые похвалил МО РФ за редактирование поста, в котором они все же признали серьезную ситуацию на Курщине. Ранее они утверждали, что на территорию области вошли ДРГ.

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