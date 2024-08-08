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Законы экономики свое возьмут

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  • 8.08.2024, 10:17
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Законы экономики свое возьмут

Головченко признал симптомы, но отрицает болезнь.

Производство, зарплаты, объемы кредитов, затраты предприятий растут в Беларуси темпами, которые экономика позволить себе не может. Экономисты называют это ситуацией перегрева, который опасен тем, что в какой-то момент экономика может просто не выдержать, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Но премьер Роман Головченко считает, что на белорусскую экономику зря наговаривают. Потому что симптомы перегрева в белорусской экономике есть, а болезни нету.

«Перегрев — это экономическая категория, которая обозначает ситуацию, при которой рост ВВП превышает потенциальный. Это первый симптом. Второй симптом, когда идет активный рост заработных плат и деньги направляются на потребление. Это все вызывает некие дисбалансы», — сказал Головченко.

По итогам полугодия ВВП Беларуси вырос на 5,5%. Производственные мощности были загружены на 70% еще осенью прошлого года. Сейчас уровень загрузки вырос. В некоторых отраслях он вообще приблизился к 100%. Например, загрузка предприятий цементной отрасли составляет 98,2%.

Нехватка рабочей силы достигла такого уровня, когда вакансий в стране больше, чем безработных. В результате зарплаты во втором квартале на 22% превышали средний уровень 2021 года.

При этом рекордными темпами росли кредиты. Во втором квартале объем новых выданных кредитов составлял 74% от ВВП.

Кредиты и рост зарплат стимулировали потребительский спрос, который тоже радовал рекордами. С начала года розничный товарооборот увеличился больше, чем на 10%.

«Да, у нас идет рост заработной платы, да, у нас идет рост объемов производства, да, у нас идет рост объемов кредитования», — признал Роман Головченко.

Но, перечислив симптомы и признав, что все они у белорусской экономики есть, премьер сделал парадоксальный вывод. Он сказал, что перегрев экономики экономистам только снится.

«Никакого риска на данный момент мы не видим, — сказал Головченко. — Все решения, которые нами принимаются в экономической политике, они учитывают и риск наступления негативных последствий».

А главным признаком здоровья экономики правительство считает контроль над инфляцией. Она хоть и ускорилась, но по итогам шести месяцев составила 5,8% в годовом выражении.

«Если инфляция находится под контролем, то о каком перегреве можно тогда говорить», — сказал Головченко.

Правда, единственная причина низкого уровня инфляции сейчас — тотальный контроль над ценами. Ценам это помогает, а финансовому здоровью предприятий уже не очень. Треть из них сейчас работает без оборотных средств. По итогам полугодия убытки белорусских компаний выросли на 56% и составили 2,3 млрд рублей.

Так что как ни старайся, а законы экономики свое возьмут. Если перегрев не может выразить себя в ценах, то он выразит себя в убытках. И легче от этого никому не станет.

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