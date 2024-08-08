«А Захарову с Песковым на раздачу сухпайков поставить» 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.08.2024, 10:23

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Не ждали.

Реакция высшего российского начальства на поразительные события в Курской области не удивила – она всегда одинакова, начиная с первой путинской катастрофы «Курска» и заканчивая сегодняшним днем.

Высшее начальство врет вообще всегда, как бы даже и без нужды, у него это вошло в привычку, как говорил герой Брюса Уиллиса в русской озвучке, Путину это «как два пальца».

«Не ждали» - тоже обычно дело. Плотину смывает, потому что неожиданно пошли дожди. Это из последнего.

Трусость из этого же набора. После того, как Путин съездил к женам подводников «Курска», больше его на катастрофах не видно. К «Крокусу» так и не подъехал цветы положить, с народом в очереди пообщаться.

Что бы вам, Путин, Мишустин, Белоусов, Шойгу (по старой памяти), не отправиться в Курскую область, в какой-нибудь ваш «оперативный штаб», не посмотреть на месте, что там творится по вашему «плану». С людьми бы пообщались, которые от вашей деятельности пострадали. Обязательно Лаврова с собой возьмите – пусть мрачно стоит с Орденом Жеребца на шее и созерцает, в чем он соучаствует. А Захарову с Песковым и Медведевым на раздачу сухпайков поставить.

Наконец, последнее: Путин и его подчиненные не на своем месте. Натворили дел. Один выход – сворачивать устроенное 24 февраля и уходить с должностей. На выход. Вон. Все. Гуськом. Пошли.

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