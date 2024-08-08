закрыть
8 августа 2024, четверг, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А Захарову с Песковым на раздачу сухпайков поставить»

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 8.08.2024, 10:23
  • 4,440
«А Захарову с Песковым на раздачу сухпайков поставить»

Не ждали.

Реакция высшего российского начальства на поразительные события в Курской области не удивила – она всегда одинакова, начиная с первой путинской катастрофы «Курска» и заканчивая сегодняшним днем.

Высшее начальство врет вообще всегда, как бы даже и без нужды, у него это вошло в привычку, как говорил герой Брюса Уиллиса в русской озвучке, Путину это «как два пальца».

«Не ждали» - тоже обычно дело. Плотину смывает, потому что неожиданно пошли дожди. Это из последнего.

Трусость из этого же набора. После того, как Путин съездил к женам подводников «Курска», больше его на катастрофах не видно. К «Крокусу» так и не подъехал цветы положить, с народом в очереди пообщаться.

Что бы вам, Путин, Мишустин, Белоусов, Шойгу (по старой памяти), не отправиться в Курскую область, в какой-нибудь ваш «оперативный штаб», не посмотреть на месте, что там творится по вашему «плану». С людьми бы пообщались, которые от вашей деятельности пострадали. Обязательно Лаврова с собой возьмите – пусть мрачно стоит с Орденом Жеребца на шее и созерцает, в чем он соучаствует. А Захарову с Песковым и Медведевым на раздачу сухпайков поставить.

Наконец, последнее: Путин и его подчиненные не на своем месте. Натворили дел. Один выход – сворачивать устроенное 24 февраля и уходить с должностей. На выход. Вон. Все. Гуськом. Пошли.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип