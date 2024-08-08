В Беларуси нашли опасные дыни

В Беларуси нашли опасные дыни1
- 8.08.2024, 10:26
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Их привезли из Казахстана.
В Гродненской области в продаже обнаружили дыни из Казахстана с повышенным содержанием нитратов. Отравиться такими ягодами можно намного сильнее, чем «нитратными» арбузами, рассказали в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭиОЗ).
Проблемные дыни нашли в десяти районах Гродненской области. Их, как и арбузы, завезли в Беларусь преимущественно из Казахстана.
— В прошлые годы у санслужбы было больше претензий по качеству к полосатой ягоде, но в этом сезоне превышения уровня нитратов в этой продукции не обнаружено. Чего не скажешь о дынях, — сообщила заведующая отделением гигиены питания областного ЦГЭиОЗ Мария Руфкина.
Специалист поясняет: нитраты представляют опасность для человека, так как могут стать причиной интоксикации, опухолей, снизить содержание йода в организме, из-за чего возникают проблемы со щитовидной железой. Ко всему они понижают содержание витаминов и ухудшают сохранность плодов.
Как же получить пользу и удовольствие от вкусненьких бахчевых и не навредить здоровью? Во-первых, не полениться спросить у продавца документ о качестве и безопасности, который тот без проблем может получить по результатам проверки продукции в любом центре гигиены и эпидемиологии. Кстати, отсутствием документов о качестве и безопасности как раз грешит придорожная торговля с машин, а то и просто с земли. Такая территория вообще не должна рассматриваться как место покупок.
Следует знать, что отравление дыней с нитратами намного сильнее, чем арбузом. Особенно опасно давать непроверенную продукцию детям и людям пожилого возраста. Вообще, особенно малышам ее нужно дозировать: дошкольнику достаточно одного кусочка в день, школьнику - двух кусочков. Не рекомендуется давать маленьким детям много дыни и из-за высокого гликемического индекса. Повышение сахара может вызвать у ребенка расстройство кишечника, колики, вздутие живота. Также с осторожностью и в небольших количествах: не более 100 граммов за один прием пищи — стоит употреблять дыню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.
Поможет снизить поступление нитратов в организм и правильное употребление бахчевых: не выедайте сочную мякоть до самой корки - в этой части концентрация вредных веществ гораздо выше.
Санслужба напоминает о соблюдении правил гигиены при употреблении витаминной продукции сада и огорода. Причем, мыть овощи надо даже если собираетесь снимать с них кожуру, иначе бактерии с поверхности плода могут попасть сначала на руки, а потом и внутрь организма. Зелень, овощи и фрукты перед употребление рекомендуется не только мыть, а протирать или высушивать. На мокрой поверхности бактерии размножаются в четыре раза быстрее, делая мытье бессмысленным.
Ягоды лучше сначала замочить в холодной воде – так лишний мусор сам всплывет наружу. Зелень тоже стоит замочить, но уже в подсоленной воде – это убережет нежные стебли и листья от повреждений. Корнеплоды (морковь, свеклу, редьку), а также арбузы, дыни и кабачки лучше отмывать под горячей водой и с применением щётки.