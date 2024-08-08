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Прорыв ВСУ в сторону Курска был прикрыт мощной ПВО

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  • 8.08.2024, 10:36
  • 5,512
Прорыв ВСУ в сторону Курска был прикрыт мощной ПВО

Были ли это истребители F-16?

Наступательная операция Вооруженных сил Украины на Курском направлении была организована с применением средств ПВО, задача которых состояла в прикрытии передовых подразделений от ударов российской авиации.

Существует предположение, что украинские силы задействовали для этого, в том числе, и недавно поставленные истребители F-16. В данном вопросе разбирался польский обозреватель Defence 24 Мацей Шопа в материале от 7 августа.

Наступление украинских сил вглубь территории РФ в Курской области, пишет журналист, вызвало бурную реакцию среди комментаторов, многие из которых сочли его рискованным и противоречивым. Тем не менее при более детальном рассмотрении можно найти логические основания для такого действия.

Дело в том, что Курская область не является укрепленным районом, в отличие от соседних Белгородской и Харьковской областей, где сосредоточены значительные российские силы. Эти соединения, участвующие в продолжающихся операциях, перегружены и ослаблены, что делает их уязвимыми для маневров украинской армии.

Кроме того, отдаленные российские подразделения, которые могли бы поддержать Курск, находятся слишком далеко для быстрой реакции. Поэтому в сложившейся ситуации единственным оперативным средством поддержки для Курской области стала российская авиация.

Однако украинские войска были готовы к такому развитию событий и подготовили мощную систему противовоздушной обороны, включающую как наземные зенитные комплексы, так и многоцелевые самолеты, возможно, F-16.

Слухи подкрепляются еще тем, что в ходе боевых действий 6 августа были подбиты российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, что подтверждалось соответствующими фото и видеоматериалами. Хотя позже выяснилось что Ми-28 был поражен украинским беспилотником.

Последствия атаки

Украинский удар по Курской области продемонстрировал высокий уровень подготовки и координации украинских сил, отмечает Шопа. Удачно использовав момент уязвимости россиян, Силы обороны Украины смогли нанести значительные потери авиации противника, что свидетельствует о силе и эффективности их ПВО.

«Все это дает основания для слухов о том, что наступление в Курской области не только защищено мощными наземными зенитными комплексами, но и с воздуха за ним наблюдают только что прибывшие истребители F-16. Однако никаких подтверждений этому пока нет», — подытожил польский обозреватель.

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