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Ученые: Моральные ценности людей меняются в зависимости от времени года

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  • 8.08.2024, 10:44
Ученые: Моральные ценности людей меняются в зависимости от времени года

Эти колебания могут влиять на политику, судебную систему и даже здравоохранение.

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили регулярные сезонные изменения моральных ценностей у людей. Участники исследования демонстрировали более консервативные взгляды весной и осенью, а летом и зимой становились более либеральными. Эти колебания могут влиять на политику, судебную систему и даже здравоохранение.

Исследователи проанализировало ответы на опросы более 230 тыс. человек в США. На веб-сайте ученые в течение 10 лет спрашивали посетителей о поддержке пяти разных моральных ценностей.

Три из них ученые отнесли к консервативным или коллективистским взглядам — лояльность группе, уважение к авторитету и святость традиций. Две другие — к либеральным, связанным с индивидуальными правами: равное отношение ко всем и предотвращение причинения вреда другим людям.

Анализ показал, что на протяжении всех десяти лет поддержка коллективных ценностей у американцев возрастала весной и осенью. Аналогичные результаты ученые получили на меньших выборках при опросе жителей Канады и Австралии. При этом в Великобритании консерватизм не зависел от времени года.

В качестве возможной причины колебаний ценностей исследователи называют изменения в уровне тревожности. Другие исследования ранее показали, что в США он также возрастает весной и осенью. Эта корреляция предполагает, что более высокая тревожность, вероятно, побуждает людей искать спасение в групповых нормах, традициях и конформизме.

«Моральные ценности играют основополагающую роль в том, как люди принимают решения и формируют суждения, поэтому мы считаем, что это открытие может быть лишь вершиной айсберга, поскольку оно имеет последствия для всех видов других последующих эффектов», — отмечает Ян Хом, соавтор исследования.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы установить все факторы, которые приводят к сезонным колебаниям ценностей, а также оценить последствия таких изменений. Они полагают, что примерами могут быть результаты выборов, которые проводятся в разное время, суровость приговоров в судах и даже готовность людей проходить вакцинацию.

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