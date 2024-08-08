Кампания Харрис собрала $36 миллионов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты

Кампания Харрис собрала $36 миллионов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты1
- 8.08.2024, 10:48
Этот день стал лучшим за время сбора средств.
После того как губернатор Миннесоты Тим Уолз присоединился к предвыборной команде Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты, ее кампания смогла привлечь 36 млн долларов за 24 часа.
Об этом сообщает The Hill.
Представители предвыборного штаба Харрис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов по выбору кандидата в вице-президенты.
Издание напоминает, что после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Харрис стала официальной кандидаткой в президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.