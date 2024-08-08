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В чем белорусы хранят деньги?

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  • 8.08.2024, 10:58
  • 2,442
В чем белорусы хранят деньги?

В криптовалюту вкладываются больше, чем в недвижимость.

В чем белорусы хранят деньги? Опрос на эту тему проводился центром BEROC в июле 2024 года, пишет nashaniva.com. 64% респондентов ответили, что откладывают часть своих доходов. Как они хранят сбережения?

Два самых популярных способа — наличные деньги в иностранной валюте и в белорусских рублях. Причем количество тех, кто так делает, почти одинаковое — 47% и 46% тех, кто откладывает зарплату, соответственно.

Из тех, кто сберегает в валюте, подавляющее большинство выбирает доллар (90%). После идет евро (38%) и российский рубль (14%).

На третьем месте из способов сбережения — банковский депозит в белорусских рублях (21% из числа тех, кто откладывает).

Банковские депозиты в валюте держат 8% опрошенных, которые хранят деньги.

Другие способы менее популярны или менее доступны. Так, например, в недвижимость вкладывается 3% из тех, у кого есть сбережения (а в недвижимость за рубежом — 1%), в криптовалюту — 5%.

Если посмотреть на то, как белорусы хотели бы хранить деньги, то куда больше они предпочли бы покупать имущество и куда меньше — держать сбережения в белорусских рублях.

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