Точка «Ку» Наталия Лебедь, «Главком»

8.08.2024, 11:08

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Создание буферной зоны в «Курской народной республике» идет по плану.

Минобороны РФ признает: с утра 6 августа на территории приграничной области России продолжаются бои.

В российском приграничье на Курщине идут бои. К вечеру Минобороны страны-агрессора должно было признать: вооруженные столкновения на территории Курской области продолжаются с 8 утра. По версии Минобороны РФ, к границе вроде бы подошли 300 бойцов 22-й механизированной бригады ВСУ и при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали пограничные части РФ в Николаево-Дарьином и Олешне. В бой вступили пограничные войска ФСБ России и авиация.

Также российское Минобороны заявило, что якобы перекидывает резервы на Курщину.

О том, что ВСУ якобы пытались прорвать российскую границу, еще утром 6 августа заявил временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. А перед тем ночью в области объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. По словам Смирнова, над регионом сбили 26 беспилотников; под обстрелом, в частности, оказался город Суджа.

Генштаб ВСУ никак не комментирует ситуацию в Курской области.

«Точка-Ку»

Курская область, где проживает почти 1,2 млн человек, граничит на юго-западе с украинской Сумской областью, которую уже третий год терроризируют россияне.

Одним из объектов стратегического для РФ значения в регионе является Курская атомная электростанция с четырьмя энергоблоками общей мощностью 4 ГВт. Ее, впрочем, запланировано вывести из эксплуатации и запустить вместо нее Курскую АЭС-2 – эта станция расположена всего в 60 км от границы с Украиной.

Поскольку Курская область пограничная, облегчающая логистику с зоной боевых действий, здесь базируется немало живой силы и техники РФ. В частности, 448-я ракетная бригада 20-й армии РФ, имеющая на вооружении ракеты «Точка-У» и «Искандер-М». Этой бригаде на сайте ГУР Минобороны Украины посвящена отдельная страница, написанная на русском, с предупреждением о том, что военные преступники будут наказаны.

В Курске имеют постоянную дислокацию и 16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы и 27-я бригада радиационной и химической защиты. В целом россияне любезно выложили в открытый доступ данные и адреса 27 воинских частей, дислоцированных в Курске.

Воинские части Курска и Курской области

Прелюдией до сегодняшних событий в области были несколько предварительных ударов по объектам в этом регионе, которые использует российская армия.

2 июля на Курщине ярко пылала центральная авиатехническая база (в/ч 13830), хотя тогда местные власти отрицали, что произошел «прилет» по военному объекту. В ночь на 28 июля, как сообщил Telegram-канал Shot, после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в деревне Полевая. Заметим, что химическая и нефтехимическая промышленность – главные направления ведения хозяйства в регионе. Здесь также добывают руду и развивают машиностроение.

Росмедиа также рассказывали, что именно в этой области действуют центры подготовки боевиков ЧВК «Вагнер».

Что же касается города Суджа, исторически принадлежавшего к украинским землям, то именно через него в Европу следует российский газ. Там же – железнодорожный узел, который пришел в упадок после распада СССР, но который и по настоящее время используют для грузовых перевозок, прежде всего военного назначения.

Россия не контролирует свою границу

Как сообщило «ТАСС», 6 августа ВСУ атаковали сразу 15 населенных пунктов Курщины. О боях в приграничье писали Telegram-канал Astra и российский паблик «Два майора». По данным последнего, удалось зафиксировать продвижение российской военной техники в сторону населенных пунктов Куриловка и Гончаровка.

Генштаб ВСУ никак не комментировал такую информацию России, а ГУР не стало вдаваться в подробности, однако сообщило, что Российский добровольческий корпус точно не участвовал в этой операции.

Россияне настаивают: все атаки ВСУ были отбиты, а так называемые военкоры целый день пишут о том, что украинцы, мол, блефуют и попыткой рейда на Курщину стремятся «улучшить свои переговорные позиции». В то же время, как пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, если кто-то и блефует, так это наш противник.

«Россияне врут о контролируемости ситуации на Курщине. Россия не контролирует границу», – отмечает он.

И пока и.о. губернатора Смирнов призывает россиян сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям, российские соцсети якобы фиксируют украинскую бронетехнику на улицах городов и поселков Курщины. Тревогу разгоняет Telegram-канал Shot, пишущий о ранениях местных жителей. А Telegram-канал Mash вообще заметил «украинскую ДРГ» в составе как минимум сотни человек, прорвавшихся на Курщину.

Еще один российский канал – ВЧК-ОГПУ – днем 6 августа сообщал, что украинские войска уже якобы под Суджей, откуда жители в панике пытаются бежать в Курск. Причем разрекламированное чеченское спецподразделение Росгвардии «Ахмат» скрылось с места боя, жалуются сами авторы российского канала. Суджа расположена в 10 км от границы с Сумщиной и в 45 км от украинских Сум.

«Кемская волость»? Забирайте себе

Кроме вышеперечисленных военных и промышленных объектов, которые могут быть интересны Украине с точки зрения устранения военной или логистической инфраструктуры РФ, есть еще один фактор, который может объяснять удар по Курщине. О нем говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко: «Украинские силы и раньше наносили удары по территории военных объектов на территории области. И успешные удары. Враг сетовал, что Украина применяет не только дроны, но и ракеты, их это очень беспокоило. До этого также наносились удары по населенному пункту Суджа. Он находится недалеко от границы с Украиной. Там Россия сохраняла свое военное присутствие».

Кроме того, Россия также использует Курскую область для того, чтобы обстреливать районы Сумщины. По мнению Мусиенко, украинские силы активизировались для того, чтобы снять риски ударов по Сумщине, нанести превентивные удары, не бороться с ВС РФ уже здесь, на нашей территории, а вытеснить их с определенных позиций в районе Суджи и не только.

Интересно, что в России захват Курщины боялись еще в 2022 году. Да, бывший губернатор области и руководитель курской ячейки правящей партии «Единая Россия» Роман Старовойт даже демонстрировал документ с «печатью «Азова», где был расписан план оккупации Украиной Курской области. Возможно, паника среди россиян усилилась после того, как в начале 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации, среди которых была и Курская область.

В то же время, в 2023-м украинские эксперты предупреждали о возможной провокации россиян на Курской АЭС, осуществление которой они могут «приписать» Украине.

Напомним, что смелые рейды во вражеский тыл, боевые операции в приграничных областях уже были неоднократно. Их проводили, по официальной информации, российские добровольческие формирования воюющие на стороне Украины – Российский добровольческий корпус, легион «Свобода России», Сибирский батальон. Таких боевых операций в тылу врага было не менее трех и все они имели прежде всего сильный психологический эффект, демонстрировавший, что война вышла на территорию России. Дело в том, что западные партнеры Украины негативно относились к ведению боевых действий на российской территории. Так что такие рейды на Белгородчину и Курщину проводились силами граждан РФ, сформированных в подразделения в составе ВСУ.

Последний раз россияне в форме ВСУ «наведались» в приграничные с Украиной области РФ весной 2024 года, в преддверии выборов президента, чтобы «проголосовать» с оружием в руках. Вооруженные столкновения в Белгородской и Курской областях продолжались с 12 по 21 марта.

Возможно создание буферной зоны в «Курской народной республике» идет «по плану»?

Наталия Лебедь, «Главком»

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