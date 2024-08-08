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Откуда готовилось нападение?

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  • Telegram-канал «Письма к дочери
  • 8.08.2024, 11:10
  • 6,050
Откуда готовилось нападение?

Никто не хочет нападать на белорусских генералов в такую даль.

В свете обстоятельств в Курской области внезапное снятие напряжения на южных рубежах месяц назад заиграло новыми красками. Ну, ты же в курсе: у кое-кого есть карты. Поэтому кое-кто всегда знает, откуда готовилось нападение. Он, может, не всегда знает, куда готовилось нападение. Но откуда готовилось, должен знать.

А когда ты знаешь, откуда готовится нападение, то главное в этой жизни что? Главное, чтобы нечаянно не напали на тебя. Поэтому от места откуда готовится нападение лучше, конечно, держаться подальше.

Вот захотели бы ВСУ напасть на южные рубежи, а на южных рубежах пусто. Все ушли. Нападать не на кого. ВСУ посмотрели, что никого нет и нападать не стали. Пошли нападать туда, где есть.

А белорусские генералы пошли проводить учения на северо-западе Беларуси. То есть на максимально благоразумном удалении от потенциального театра военных действий. Потому что если теперь ВСУ вдруг все равно захотят напасть, то им же до северо-запада Беларуси еще надо дойти.

А никто не хочет нападать на белорусских генералов в такую даль. Потому что если напасть на белорусских генералов, то можно нечаянно захватить что-нибудь такое, что потом не будешь знать куда девать.

Так что кое-кто снял напряжение благоразумно и своевременно. И теперь белорусские генералы опять могут оборонять фланги и тылы союзника от любого виртуального противника. А если бы не снял, то, может, еще союзнику пришлось бы лишний раз отвлекать войска, чтобы оборонить белорусских генералов.

И я хочу тебе сказать, что претензии союзника к кое-кому за снятие напряжения не имеют под собой никаких формально-юридических оснований. Мне тут один добрый человек напомнил, что никакой войны у союзника до сих пор нету. Вот вражеские войска на территории Курской области есть. И чрезвычайное положение в Курской области тоже есть. А войны нету. Есть только специальная военная операция.

А если нету войны, то какие у союзника могут быть претензии? Вот была бы у союзника война и кое-кто сразу, буквально не раздумывая, никуда ничего не откладывая, пришел бы союзника на помощь. А если войны нет, а есть только СВО, то зачем куда-то приходить? Приходить на СВО кое-кто не подписывался.

Ты сначала войну объяви. А потом уже требуй исполнения союзнического долга. Вот тогда кое-кто и будет думать, по какой конкретно причине он этого долга не может исполнить. А пока союзник не объявил войну тут даже думать не о чем. Нету для того, чтобы думать, никаких формально-юридических оснований.

Поэтому кое-кто может снимать себе напряжение где захочет и когда захочет. И никому не обязан в этом отчитываться.

Telegram «Письма к дочери»

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