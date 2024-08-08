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Тайные задачи на «перспективу»: детали операции ГУР на Тендровской косе

  • 8.08.2024, 11:23
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Тайные задачи на «перспективу»: детали операции ГУР на Тендровской косе

Бойцы ФСБ РФ беспомощны на оккупированных территориях.

Спецоперация ГУР на Тендровской косе была реализована, среди прочего, благодаря движению сопротивления, работающего на пользу Украине в оккупированном Крыму. Работа Сил обороны направлена на то, чтобы лишить врага возможности действовать в Черном море.

О некоторых деталях стрельбы и взрывов у берегов Херсонщины и Николаевщины глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и ветеран АТО Иван Тимочко заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Тимочко обратил внимание, что в отчете разведчиков о действиях на косе говорилось о выполнении «ряда тайных задач». По его словам, результаты этих задач повлияют на ситуацию в Черном море, которое ВС РФ контролируют, но меньше, чем год назад. В течение определенного периода состоялся ряд ударов по установкам ПВО врага и по аэродромам, в частности, взрывалось под Джанкоем, напомнил ветеран АТО. Кроме того, успешно подрываются военные корабли, а уцелевшую часть флотилии противнику пришлось перенести в Новороссийск.

"Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать и долгосрочный результат, долгосрочную перспективу», — сказал он.

Для выполнения этих операций Силы обороны используют украинских агентов, которые проникли в структуру российского войска и в оккупационную администрацию, прозвучало в эфире. Эти агенты действуют вопреки заявлениям РФ о «всесильной ФСБ» и контрразведке. Таким образом, подытожил Тимочко, кроме военно-оперативной, можно выделить еще две цели спецоперации ГУР:

информационно-психологическую — потому что «враг ничего не может противопоставить таким действиям Украины»;

уменьшение боеспособности ВС РФ, поскольку параллельно происходят события в Курской области, а ФСБ ничего не может сделать с работой агентов Сил обороны.

«Что на самом деле очень важно, потому что это дает понимание того, что российская военная административная машина на самом деле не настолько монолитная и не настолько серьезно держит под контролем российское общество или оккупированные территории, чтобы говорить о том, что они могут непрерывно стабильно или беспрекословно осуществлять контроль за оккупированными территориями или прифронтовыми. Что, в свою очередь, и дает возможность проводить такие операции», — сказал Тимочко.

Отметим, утром 6 августа росСМИ начали писать о том, что произошла непонятная стрельба на Тендровской косе — тонком сухопутном выступе к югу от Кинбурнской косы в Черном море. 7 августа на странице ГУР Минобороны сообщили, что стрельба, а также взрывы — это результат их спецоперации. На видео с места событий можно увидеть, как десант на десяти надувных лодках высаживается на сушу, а затем вдали появляется сияние от взрыва.

Разведчики заявили, что уничтожили артустановку и фортификации ВС РФ, склады с оружием, нанесли урон живой силе, а также выполнили «тайное задание», содержание которого не раскрывалось.

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