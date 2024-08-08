Наталья Радина: Провал россиян в Курской области ударил и по Лукашенко 11 8.08.2024, 11:22

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Ситуация в Беларуси остается непредсказуемой.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем эфира были нападки российских пропагандистов на Лукашенко. Якобы белорусский диктатор виновен в том, что ВСУ смогли снять войска из-под границы с Беларусью и задействовать их в нападении на Курскую область РФ. Белорусский диктатор, по мнению Z-блогеров, поспособствовал этому, отведя войска от границы с Украиной.

Наталья Радина не верит в сговоры между Лукашенко и Зеленским за спиной у Путина:

— Думаю, россияне пытаются найти виновных в том провале, который они допустили. Мы знаем, что в Украине сейчас находится большая часть военной группировки России, а собственные рубежи оказались не защищены, что и позволило украинским войскам войти в Курскую область.

Поэтому все обвинения Лукашенко в том, что он договорился с Зеленским, а тот, наивный человек, отвел войска от границы с Беларусью, мне кажутся абсурдными.

Во-первых, я не видела нигде подтверждений, что все войска действительно отведены от границы с Беларусью. Во-вторых, мы видели, каким гарантом может быть Лукашенко, когда в 2022 году он обещал украинскому руководству, что с территории Беларуси в Украину не войдет ни один российский солдат. Однако 24 февраля россияне двинулись на Киевскую область именно с белорусской территории.

Могут ли белорусские военные быть отправлены на войну в Украину? Главный редактор сайта Charter97.org видит в таком шаге угрозу для самой российской армии:

— Ситуация не изменилась, белорусы не хотят воевать против Украины, и это хорошо известно самому Путину. Поведение белорусских военных в Украине будет непредсказуемым. Белорусы не хотят гибнуть за российские интересы. Мы по своей сути — не имперцы. Почему белорус должен умирать за какого-то Путина, за имперскую Россию и какие-то их эфемерные ценности. Есть большая вероятность того, что если белорусы окажутся на украинской территории (чего, не дай Бог, никогда не произойдет), то они будут массово сдаваться в плен. Поэтому для Путина опасно участие белорусской армии в войне. Я не верю, что он давит-давит на Лукашенко, а тот сопротивляется. Нет, это игра. Лукашенко все эти годы, оставаясь ручным псом Путина, изображал из себя «гаранта независимости». Сейчас он пытается на внутреннем поле продвигать себя «защитником белорусов». Но это лишь пропаганда. Если Путин чего-то захочет от Лукашенко, он этого добьется. У него для этого есть все рычаги давления.

Евгений Киселев спросил у Натальи Радиной об отношениях Путина и Лукашенко. Действительно ли глава Кремля не переносит белорусского диктатора и хочет его заменить. Главный редактор сайта Charter97.org призывает не уповать на то, что Кремль сменит Лукашенко и продолжать бороться:

— Путин Лукашенко очевидно не любит. Это заметно даже по body language (языку тела), когда они общаются. Но я 30 лет уже слышу разговоры о том, что сначала Ельцин, а потом Путин недовольны Лукашенко и якобы Кремль может поставить на другого кандидата. Последний раз я это слышала в 2020 году, когда бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико считался многими «кандидатом от Кремля». Тем не менее Бабарико сел в тюрьму, а Россия поддержала Лукашенко на сфальсифицированных выборах. Я остерегаюсь пустых надежд, что якобы Лукашенко могут в любой момент поменять. Мы все равно должны бороться с диктатурой и не играть по московским сценариям. На кого бы Россия не заменила Лукашенко, это не будет белорусский кандидат в президенты, этот человек не будет отстаивать национальные интересы нашей страны.

Однако для этих разговоров есть основания. Мы видели, что Лукашенко находится не в лучшей форме. 31 августа ему исполнится 70 лет. У него явно есть ряд хронических заболеваний, лишний вес, ему сложно ходить, а иногда он вообще не может передвигаться. Его приходится подвозить, как это было на военном параде в Москве 9 мая. Поэтому не исключаю замену Лукашенко на очередную кремлевскую марионетку.

Наталья Радина считает, что номенклатура видит неспособность Лукашенко руководить страной:

— Не только мы с вами понимаем, что Лукашенко лузер. Более того, он не в состоянии сегодня управлять страной, он сдал ее России. И это понимают белорусские чиновники. Они знают, что та война, которую Путин развязал не только против Украины, но и всего Запада, в которую втянули Беларусь, ничем хорошим не закончится.

Поэтому я надеюсь на благоразумие некоторых представителей белорусской номенклатуры, что они смогут проводить какую-то свою игру. Мне сложно сказать, как это возможно в теперешней ситуации, но, мне кажется, в Беларуси приоткрывается окно возможностей.

Евгений Киселев затронул тему революции в Бангладеш, где протестующие заставили бежать из страны премьер-министра Шейх Хасина, которая с 1996 года находилась у власти. Может ли такое произойти в Беларуси? Наталья Радина считает, что внезапных протестов в нашей стране не стоит исключать:

— Никто не ожидал протестов в Беларуси в 2020 году, кроме нескольких лидеров оппозиции. Я в том числе постоянно об этом говорила, говорил Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко. Никто в это не верил. Включая тех, кто потом назвал себя лидерами этой революции — Тихановскую и Латушко. Тихановской в то время ни в какой оппозиции не было, а Латушко верно служил режиму Лукашенко. Мы говорили, что будет революция, потому что чувствовали настроения людей.

Скажу, что настроения белорусов не сильно изменились за последние четыре года. Да, конечно, мы говорим о жестоких репрессиях внутри страны, но ненависть к режиму осталась прежней. Если ненависть есть, копится, то она в конце-концов выйдет наружу. В какой форме — посмотрим. Но да, это может произойти неожиданно, как в Бангладеш. Хотя никто не ожидал, что такой народный взрыв будет в этой стране. Перемены всегда происходят неожиданно.

Одним из факторов успеха революции в Бангладеш стала поддержка со стороны армии. Главный редактор сайта Charter97.org выразила мнение, что в определенный момент силовики могут перейти на сторону белорусского народа:

— В 2020 году, к сожалению, они этого не сделали, так как видели, что Москва поддерживала Лукашенко. Но если не будет поддержки России, в ней самой начнутся проблемы (а в результате войны это неизбежно), то я убеждена, что армия и часть белорусских силовиков перейдут на сторону народа.

Думаю, что за эти четыре года в их головах также произошли изменения. Не считаю, что им всем нравится участвовать в репрессиях. Да, есть часть (уверена, что она небольшая), которая за деньги, за звания, ради садистского удовольствия арестовывает оппозиционеров, выискивает их повсюду, избивает и пытает. Таких людей не может быть большинство.

Большинство, к сожалению, пока не знает, что делать с Лукашенко. Однако то, что недовольство есть и среди силовиков, я уверена. В определенный момент, когда они поймут, что режим ослаб, что Россия не защитит преступников, которые находятся у власти, думаю, они встанут на сторону народа.

Наталья Радина считает, что если Путин попытается убрать Лукашенко, то ситуация станет еще более непредсказуемой:

— Это будет еще одно окно возможностей. Если Россия решит убрать Лукашенко, то поведение части номенклатуры, силовиков и армии будет непредсказуемым. Не думаю, что большинство белорусских чиновников хотят стать мелкими российскими клерками. Они хотят быть чиновниками в собственной стране. То же самое касается и военных. Они не хотят, чтобы их бросали под Угледар, Бахмут, Купянское и Покровское направления. Хотят жить в суверенной Беларуси, не участвовать ни в каких российских войнах.

Если Путин решит де-факто присоединить Беларусь к России, в том числе — назначив очередную марионетку, это вызовет серьезные процессы.

Социальная база для протестов, по словам белорусской журналистки, в стране сохраняется:

— Уехали далеко не все. Да, сегодня люди не могут открыто выступать против. Но никто не приемлет Лукашенко. Белорусы видят абсурд сложившейся ситуации. Видят всю жестокость этой системы и понимают, что никакого будущего у этих властей, если они будут проводить подобную политику, нет.

Ситуация в стране непростая, а потенциал для протестов сохраняется. Вопрос в том, когда это произойдет. Для этого должны быть условия.

Наталья Радина уверена в том, что у российской пропаганды нет шансов перетянуть белорусов на свою сторону, ведь наш народ хочет жить по-европейски:

— Знаете, в чем главное отличие белорусов от россиян? В Беларуси, по данным на 2019 год, около 70% населения ездило в Евросоюз. Белорусы знают, как живут в Польше, Литве, Латвии, Чехии, далее по списку. Белорусы хотят жить, как в Европе.

Да, многие белорусы прошли через заработки в России, стройки. И сталкивались там с циничным отношением к себе. Их там считали рабами, держали в невыносимых условиях, часто оставляли без зарплат.

Сегодня, если белорусские мужчины едут на заработки, то это Польша, Литва, Латвия, другие страны Евросоюза. Поэтому белорусы хотят в Европу.

Исторически Беларусь — это европейская страна. Наша государственность начинается от Полоцкого княжества, потом у нас было общее государство с литовцами и украинцами — Великое княжество Литовское, которое впоследствии вместе с Польшей создало конфедерацию в Речи Посполитой. Исторически мы были частью Европы. Мы никогда не были москвоцентричными и не смотрели на Москву. Затем были более 200 лет оккупации Российской империей, затем еще одной империей — Советским Союзом, затем марионеточное пророссийское управление Лукашенко навязало белорусскому обществу некое представление о том, что якобы без России мы не сможем существовать. На самом деле — нет. Менталитет у белорусов всегда оставался европейским. Белорусы — это совершенно другая нация. Я бы могла их сравнивать с поляками, литовцами, но никак не русскими.

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