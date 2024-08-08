закрыть
8 августа 2024, четверг, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчан будут отправлять в Зимбабве

4
  • 8.08.2024, 11:32
  • 1,978
Минчан будут отправлять в Зимбабве

Власти столицы нашли новое туристическое направление.

Минские власти предлагают отправлять туристов в Зимбабве, заметило «Еврорадио».

«Там огромный туристический потенциал... Там есть, что посмотреть», — заявила первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич. И добавляет:

«Если организуем более простую возможность туда добраться, то наши люди поедут отдыхать».

Чиновница утверждает, что в Зимбабве «приемлемые цены». «В общем, нашим людям будет интересно», — говорит Лазаревич.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип