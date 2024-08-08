Минчан будут отправлять в Зимбабве

Минчан будут отправлять в Зимбабве4
- 8.08.2024, 11:32
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Власти столицы нашли новое туристическое направление.
Минские власти предлагают отправлять туристов в Зимбабве, заметило «Еврорадио».
«Там огромный туристический потенциал... Там есть, что посмотреть», — заявила первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич. И добавляет:
«Если организуем более простую возможность туда добраться, то наши люди поедут отдыхать».
Чиновница утверждает, что в Зимбабве «приемлемые цены». «В общем, нашим людям будет интересно», — говорит Лазаревич.