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Курский эксперимент

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  • Михаил Подоляк
  • 8.08.2024, 11:39
  • 4,146
Курский эксперимент
Михаил Подоляк
фото: afp

Появилось возможность оценить настроения в России.

Реальное (не пропагандистское) «миролюбие» русского народа исследовано гораздо хуже, чем, скажем, поверхность Марса. Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов состоит в том, что «глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной». Это роковая ошибка. А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию.

Результатам опросов, которые показывают массовое одобрение войны русскими, нам предлагают не верить – жители тоталитарных государств привыкли врать социологам. Это еще одно классическое заблуждение, когда вы оцениваете современную Россию.

Эта иллюзорная теоретическая возможность, что война является лишь «проектом Кремля», а не продуктом присущего многим поколениям россиян имперского мышления, дает соответствующие аргументы умышленным и случайным «адвокатам дьявола». «Народ не виноват – снимайте санкции и открывайте границы!» – говорят они. И к сожалению, находят определенную аудиторию на Западе.

Но с другой стороны, события в Курской или Белгородской областях позволяют нам поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. «Наконец-то воля!». Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердит наше мнение о крепкой сознательной взаимосвязи россиян с их властью.

Перефразируя: «Мы без конца проклинаем Путина, и конечно, за дело. И все же я хочу спросить: так кто же таки подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?»

Михаил Подоляк, Telegram

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