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Должны ли белорусы платить за мусор, если в квартире никто не прописан?

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  • 8.08.2024, 11:42
  • 1,614
Должны ли белорусы платить за мусор, если в квартире никто не прописан?

Не все так однозначно.

На Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, должны ли собственники квартир платить за мусор в многоэтажных домах, если там никто не прописан. Казалось бы, все логично: не живешь — значит, не мусоришь. Однако не все так однозначно.

Дело в том, что белорусское законодательство связывает оплату всех ЖКУ с правом собственности. Поэтому вне зависимости от того, живете вы в квартире или нет, оплачивать вывоз мусора обязательно. Кроме того, по закону обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным ЖКУ, которые жилищно-коммунальные службы должны предоставлять в обязательном порядке. Это прописано в постановлении Совета министров №571 от 12 июня 2014 года.

В то же время у организаций ЖКХ попросту нет возможностей, которые бы позволили не оказывать данную услугу конкретному жильцу. Например, ограничить доступ к мусоропроводу или контейнерной площадке для одного человека нельзя. Следовательно, не оказывать услугу по обращению с ТКО фактически невозможно, объяснили специалисты.

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