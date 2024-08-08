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Раненого пропагандиста Поддубного эвакуируют в Москву

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  • 8.08.2024, 11:47
  • 4,328
Раненого пропагандиста Поддубного эвакуируют в Москву
Евгений Поддубный

Стали известны подробности о его тяжелом состоянии.

Несмотря на режим ЧС в Курской области, объявленный Владимиром Путиным, и отсутствие эвакуации для местных жителей, российского военкора Евгения Поддубного вывезут на лечение в Москву. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщал, что он мертв. Об этом пишет РИА «Новости».

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение в Курской области, отправят на лечение в московскую клинику.

«Получившего ранение военкора Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в Telegram-канале «Вести».

Состояние военного корреспондента, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили ВГТРК со ссылкой на врача.

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета», — сказал врач.

Напомним, машина Поддубного была атакована FPV-дроном в Курской области. Депутат Госдумы Михаил Делягин поспешил заявить, что Поддубный погиб.

Евгений Поддубный — один из самых известных российских «военкоров», на его телеграм-канал подписано 734 тысячи человек. Он также руководил аналитической программой, координировал «гуманитарную миссию» в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК.

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