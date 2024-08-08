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Новый смартфон Realme стал хитом еще до начала продаж

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  • 8.08.2024, 11:49
  • 1,822
Новый смартфон Realme стал хитом еще до начала продаж

Чем он интересен?

Китайская компания Realme продолжает выпускать смартфоны среднего класса с флагманскими опциями. В конце июля производитель представил серию Realme 13 Pro, которая стала хитом еще до начала продаж.

Новинка собрала рекордные 100 тыс.

предварительных заказов на онлайн-платформах (realme.com и Flipkart) и в офлайн-розничных каналах всего за неделю, пишет GizmoChina.

Серия Realme 13 Pro включает базовую и плюс-версии. Оба устройства оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, субфлагманским процессором Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятором внушительной емкостью 5200 мАч. Из различий:

В оснащение Realme 13 Pro+ входят 50-Мп камера Sony LYT-701 с OIS – впервые в смартфонах бренда. Он также сопровождается 50-Мп телефотокамерой Sony LYT-600 с OIS, предлагающей 3Х оптический зум и 120Х цифровой SuperZoom.

Realme 13 Pro использует 50-Мп датчик Sony LYT-600 для своей основной камеры. Оба телефона получили 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 32 Мп селфи-камеру.

Realme 13 Pro+ получил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт (от 0% до 100% за полчаса). Базовая версия оснащена зарядкой на 45 Вт.

Смартфоны уже дебютировали в Индии по цене 320 долларов за Realme 13 Pro и 400 долларов за 13 Pro+. Позже они доберутся до Европы.

Специалисты отмечают, что если исходить из соотношения цены и возможностей, середняки Realme уделывает почти всех конкурентов.

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