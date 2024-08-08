«Суджа для России в целом потеряна» 1 8.08.2024, 11:54

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Появились подтверждения о переходе города под контроль ВСУ.

Ведущие наступление в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль часть Суджи и ведут в городе стрелковые бои, сообщают российские военные телеграм-каналы.

По данным близкого к Минобороны РФ канала «Рыбарь», украинские формирования «заняли западную половину» Суджи и контролируют дороги вокруг города.

«На текущий момент линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — он представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа», — пишет телеграм-канал. Следующей линией обороны российской армии «Рыбарь» назвал железнодорожные пути.

Информацию о том, что украинские военные контролируют большую часть города, подтвердил военный блогер Юрий Котенок. Однако, по его данным, они сосредоточились в районе железнодорожного вокзала, который находится в восточной части города.

«Как и ожидалось, Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать», — написал в утренней сводке провоенный блогер Михаил Подоляка. Он также уточнил, что украинские силы пытаются продвигаться от Суджи далее на север — в сторону города Льгова.

Аналитики Института изучения войны (ISW) включили западную часть Суджи в зону, до которой могли дойти ВСУ в ходе наступления.

При этом, как утверждают военные телеграм-каналы, российская армия смогла отразить атаку украинских сил на второй райцентр — рабочей поселок Коренево. По данным канала «Два майора», ВСУ были остановлены на подступе к населенному пункту. «В районе Коренево он [противник] временно отступил. Но это не следствие поражения, а потому что не смог пробиться. А потому может попробовать вновь», — отметил Подоляка.

Официально российские власти не комментируют продвижение ВСУ в Курской области. Украинские военные вторглись на территорию России рано утром 6 августа и заняли 11 поселков в приграничной полосе, а также сумели продвинуться на 10 км вглубь.

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