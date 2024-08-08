«Ник и Майк»: Во дворце Лукашенко — переполох 6 8.08.2024, 11:56

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Ситуация для белорусского правителя непростая.

События в Курской области устроили переполох во дворце. Нет, там не боятся вторжения из Украины или со стороны условного Бреста, хотя усиленно делают вид, что там самое танкоопасное направление и армия хунты нужна, чтобы никто не ударил через западную границу, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Telegram-канал утверждает, что Лукашенко начинают подозревать в предательстве:

— «Шахеды» все больше не дают покоя. Кто сказал, что это один-два случайных? Правильно — хунта. После того, как скрыть не получилось. А мы ей верим? И предупреждает ли Кремль о том, куда летят, когда и сколько? Вряд ли.

А тут как раз ПВО выдвинулось в Россию на учения. Позволят ли вернуться?

Масса вопросов без ответа. Ситуация, и без того непростая, усугубляется. Слишком много суеты и полужестов. Безвиз, например, хунта видит, как некий жест в сторону Запада, но на фоне злоключений Рико Кригера, это выглядит издевательством над правительствами, которые не рекомендуют посещать островок стабильности.

И так далее по списку. Требовать прошения о помиловании после истории с большим обменом — тоже выглядит убого.

Нужны шаги, а не суета.

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