СБУ поймала пророссийского депутата, пытавшегося бежать в Словакию 8.08.2024, 12:03

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Он находился под домашним арестом.

В четверг, 8 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала обвиняемого ранее депутата от запрещенной партии ОПЗЖ во время незаконного пересечения границы со Словакией.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области.

Отмечается, что нардеп решил сбежать за границу, находясь под ночным домашним арестом.

СБУ напомнила, что депутату сообщили о подозрении в марте за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, фигурант с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля и распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в Украине среди собственного окружения. В частности, делился в переписках материалами, в которых содержалась открытая российская пропаганда и враждебные ИПСО.

Кроме того, было установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником, который скрывается в России и посылал ему дезинформацию о Силах обороны на территории прифронтовых регионов.

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