СБУ поймала пророссийского депутата, пытавшегося бежать в Словакию
- 8.08.2024, 12:03
- 2,072
Он находился под домашним арестом.
В четверг, 8 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала обвиняемого ранее депутата от запрещенной партии ОПЗЖ во время незаконного пересечения границы со Словакией.
Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области.
Отмечается, что нардеп решил сбежать за границу, находясь под ночным домашним арестом.
СБУ напомнила, что депутату сообщили о подозрении в марте за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.
По данным следствия, фигурант с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля и распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в Украине среди собственного окружения. В частности, делился в переписках материалами, в которых содержалась открытая российская пропаганда и враждебные ИПСО.
Кроме того, было установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником, который скрывается в России и посылал ему дезинформацию о Силах обороны на территории прифронтовых регионов.