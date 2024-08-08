Белорусам могут запретить пользоваться балконами

Белорусам могут запретить пользоваться балконами1
- 8.08.2024, 12:16
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В ЖКХ раскрыли подробности.
В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом и выход туда опечатают.
Как пояснили в ЖКХ, все зависит от состояния этой площадки. Обслуживающие организации проверяют балконы два раза в год при плановых осмотрах жилищного фонда весной и осенью.
Если специалисты обнаружат дефекты конструкций, которые не повлияют на дальнейшее безопасное пользование площадкой, работы по ремонту внесут в годовой план текущего ремонта жилфонда.
Если же выяснится, что конструкции находятся в аварийном состоянии, балкон оградят, выход туда опечатают, а жильцам, собственно, запретят пользоваться площадкой. При этом ремонт такого балкона должны включить в план работ на ближайшее время.
К слову, согласно правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, за состоянием своих балконов и лоджий должны следить также сами жители. И если они заметят неисправности конструкций, нужно сообщить об этом специалистам обслуживающей организации.