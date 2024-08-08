Россия и Китай переходят на бартерные сделки из-за проблем с платежами 8.08.2024, 12:16

Назад в 90-е.

Изоляция России, спровоцированная развязанной Владимиром Путиным войной, заставляет ее возвращаться к опыту советских времен и первых лет строительства рыночной экономики. Из-за неразвитости банковского сектора и нехватки денег 30 и более лет назад бартерные сделки были обычным явлением. Теперь у России нет денег для расчетов со своим новым главным торговым партнером – Китаем, и она снова вынуждена переходить на бартер.

Из-за санкций США китайские банки с начала этого года резко ужесточили работу с российскими платежами, а у российских компаний образовался значительный дефицит юаней. Поэтому страны готовятся использовать бартерные сделки, сообщили Reuters три человека, работающих в сфере торговли и платежей. По словам двух из них, первые две сделки, с сельскохозяйственной продукцией, пройдут уже этой осенью.

Так Москва и Пекин пытаются ограничить пользование обычной банковской системой, за которой наблюдают США, пригрозившие вторичными санкциями тем банкам, что будут помогать России получать продукцию военного и двойного назначения.

В России разрабатываются регулирующие нормы для ведения бартерной торговли, и источники Reuters, непосредственно вовлеченные в торговые отношения между двумя странами, говорят, что работают исходя из ожиданий, что в Пекине такие нормы тоже готовятся.

Бартер может стать выходом из создавшегося тупика, сказал агентству источник в российском правительстве: «Есть политические вещи, которые надо решать, но которые, несмотря на визит нашего начальника (Владимира Путина – ред.) в Китай, не решились». Путин обсуждал проблему платежей с председателем КНР Си Цзиньпином во время майского визита в Пекин. Хотя было решено задействовать для обслуживания платежей небольшие региональные китайские банки, это принципиально не решило проблему. Кроме того, в июне США расширили определение российского ВПК, сделки с которым запрещены: теперь под него попадают все подсанкционные российские компании, включая ведущие банки.

Единственный полноценный филиал российского банка в Китае попал под блокирующие санкции США в июне, что еще больше усугубило проблему прохождения платежей в двусторонней торговле, отмечет Reuters. Топ-менеджер крупного российского банка подтвердил агентству, что бартерная схема готовится – наряду с другими, среди которых и цифровые валюты. По словам источника в финансовом секторе, «скорее всего, этой осенью первая [бартерная] сделка произойдет, и после этого будет понятна политика в области того, как будут оцениваться грузы, идущие с двух сторон».

Сделки по обмену товарами проводились еще между Китаем и СССР. Особую же популярность они получили в начале 1990-х гг. из-за расстройства системы денежного обращения. Развитие банковского сектора и системы расчетов, переход на товарно-денежные отношения положили конец таким операциям.

Юань сейчас остался фактически единственной иностранной валютой в России, так как работать с валютами «недружественных» стран, долларом и евро, большинство крупных банков не может. Но банкиры постоянно жалуются на нехватку китайской валюты. «Мы не видим никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была «редким зверем» в балансе банковского сектора, так и остается», – говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В свою очередь, китайские банки отказываются работать с юанями, пришедшими из России, — их стали называть «грязными».

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