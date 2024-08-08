Коллеги бросили его умирать: новые подробности об атаке на Z-военкора Поддубного

Коллеги бросили его умирать: новые подробности об атаке на Z-военкора Поддубного1
- 8.08.2024, 12:23
- 1,438
Пропагандист находится в реанимации.
Появились новые подробности об атаке дрона на российского «Z-военкора» Евгения Поддубного в Курской области. Как пишет УНИАН со ссылкой на телеграм-каналы, коллеги военкора не стали его спасать и просто уехали.
«Съемочная группа, которая ехала на машине следом в момент атаки, не стала помогать Поддубному после попадания FPV-дрона в его автомобиль. Коллеги пропагандиста просто уехали в безопасное место», - пишут СМИ.
По данным тг-канала Baza, Поддубный провел ночь в реанимации ожогового отделения Курской областной больницы, куда его доставили с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями, а также ожогами головы, туловища и верхних конечностей. Отмечается, что всего Поддубный получил ожоги 20 процентов тела.
Также врачи диагностировали у «Z-военкора» термаингаляционную травму – повреждение респираторной системы, вызванное вдыханием горячего воздуха.
Сообщается, что ночью в Курскую больницу прибыла московская бригада врачей, которая забрала пропагандиста в столицу.