В музее Берлинской стены рассказывают о протесте белорусов
- 8.08.2024, 12:31
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Жители столицы Германии могут увидеть экспонаты с белорусской революции.
В музее Берлинской стены в Берлине проходит выставка, посвященная сопротивлению белорусского народа диктатуре Лукашенко и борьбе за свои демократические права, сообщили сайту Charter97.org организаторы.
«Цель выставки — показать европейскому обществу правду о ситуации в Беларуси, преступное взаимодействие Лукашенко с РФ и его последствия, продемонстрировать наличие активистов, большого количества людей, борющихся за демократические ценности и последствия, которые имеют граждане своей страны за мирные демонстрации в рамка диктаторского режима», — говорят организаторы.
Выставка была организована арт-куратором из Украины. Имя куратора не разглашается по причине опасения преследования родственников в оккупированном Крыму. Информация и экспонаты были собраны благодаря инициативе «Политвязынка».
Выставка включает фото работы с мирных протестов 2020-2021 годов. Часть фотографий для выставки — фото с телефонов демонстрантов, некоторые из них оказались позднее в тюрьме или на «домашней химии».
«Выставку регулярно посещают немецкие школьники, военные, а также иностранные дипломаты, сотрудники международных организаций. В планах (идет поиск партнеров, доноров) — дополнить выставку детальным описанием одного из дел, сделать акцент на ситуациях с детьми политзаключенных и других нарушениях», — рассказали организаторы нашему сайту.
Выставка вошла в постоянную экспозицию музея. Доступна для посещений каждый день.