В музее Берлинской стены рассказывают о протесте белорусов 8.08.2024, 12:31

1,188

Жители столицы Германии могут увидеть экспонаты с белорусской революции.

В музее Берлинской стены в Берлине проходит выставка, посвященная сопротивлению белорусского народа диктатуре Лукашенко и борьбе за свои демократические права, сообщили сайту Charter97.org организаторы.

«Цель выставки — показать европейскому обществу правду о ситуации в Беларуси, преступное взаимодействие Лукашенко с РФ и его последствия, продемонстрировать наличие активистов, большого количества людей, борющихся за демократические ценности и последствия, которые имеют граждане своей страны за мирные демонстрации в рамка диктаторского режима», — говорят организаторы.

Выставка была организована арт-куратором из Украины. Имя куратора не разглашается по причине опасения преследования родственников в оккупированном Крыму. Информация и экспонаты были собраны благодаря инициативе «Политвязынка».

Выставка включает фото работы с мирных протестов 2020-2021 годов. Часть фотографий для выставки — фото с телефонов демонстрантов, некоторые из них оказались позднее в тюрьме или на «домашней химии».

«Выставку регулярно посещают немецкие школьники, военные, а также иностранные дипломаты, сотрудники международных организаций. В планах (идет поиск партнеров, доноров) — дополнить выставку детальным описанием одного из дел, сделать акцент на ситуациях с детьми политзаключенных и других нарушениях», — рассказали организаторы нашему сайту.

Выставка вошла в постоянную экспозицию музея. Доступна для посещений каждый день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com