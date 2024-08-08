В России перестал работать YouTube 20 8.08.2024, 12:33

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Пользователи жалуются на полную блокировку.

Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку работы видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервисов downdetector.su, «Детектор сбоев» и «Сбой.рф». Проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения.

Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и ряда других регионов.

«Кроты-староверы сломали YouTube. Не понимаю, зачем россиянам такое государство, которое усложняет жизнь», «Ненавижу правительство России. Испортили все, что могли. Дошли до YouTube», «Как же учиться? Верните Youtube, гады!», «Тоталитарная цензура. Из-за которой не могу ребенку включить мультик. Отключите вообще интернет нахрен в стране, уроды», — высказываются люди в комментариях.

6 августа «Медуза» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли сообщила, что российские власти предупредили ведущих операторов связи о намерении замедлить скорость воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Такое ограничение позволяет только слушать аудио или смотреть видео с разрешением не выше 240p. Один из источников пояснил, что полная блокировка YouTube не планируется: власти рассчитывают, что россияне сами перестанут пользоваться платформой из-за неудобств. «Если цель — чтобы YouTube открывался, но доставлял только неудобства, это оптимальный сценарий. Можно утверждать, что блокировки нет, ведь сервис все еще работает», — отметил он.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о снижении скорости загрузки видео на YouTube в России. Он пообещал, что в ближайшее время скорость воспроизведения упадет на 70%. Хинштейн назвал это «вынужденной мерой», направленной против администрации платформы. Вскоре доступ к видео в высоком качестве на YouTube стал ограничен в большинстве браузеров на стационарных компьютерах и ноутбуках в России.

Первые жалобы на снижение скорости загрузки видео на YouTube от российских пользователей появились еще в середине июля. Роскомнадзор тогда объяснил это износом оборудования Google, которое не обновлялось после ухода компании из России из-за войны в Украине. Однако в Google опровергли эти утверждения, отметив, что при использовании VPN проблем с загрузкой видео в РФ не возникает.

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